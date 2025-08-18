У Німеччині зробили заяву про те, що країна не відправить своїх солдатів в Україну. Берлін хоче уникнути зайвого навантаження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Чому Німеччина не відправить війська в Україну?

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль 17 серпня сказав, що Берлін не розмістить військовий контингент в Україні. Там планують "зосередитися на території НАТО".

Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням,

– пояснив Вадефуль.

Утім, Німеччина не відкидає участі в гарантіях безпеки в інший спосіб.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", – сказав міністр.

Що за бригаду німці розмістили в Литві



Навесні мовилося, що Берлін розмістить у Литві танкову бригаду, яка буде постійно дислокуватися за кордоном. Її тільки розпочали формувати і повністю закінчать цей процес до кінця 2027 року. До кінця 2025 року в країні з'являться ще 100 німецьких військових на додачу до тих, які вже перебувають там. Загалом у Литві будуть до 5 тисяч німецьких військовослужбовців. Вільнюс витратить 1 мільярд євро на інфраструктуру.



Це важлива новина, адже танкова бригада в Литві стане для Німеччини першою бригадою з часів Другої світової, яка буде постійно дислокуватися за кордоном. Рішення ухвалили в рамках масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії.

Чому знову заговорили про іноземні війська в Україні?

Напередодні зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі Європа хоче посилити Україну. Коаліція охочих заявила, що готова розгорнути сили стримування в Україні.

Зверніть увагу! Мерц був одним з тих, хто головував на засіданні Коаліції охочих 17 серпня. Канцлер буде в Білому домі разом із Зеленським. Німеччина продовжує фінансувати військову допомогу Україні та надає нам техніку.

Деталей поки не наводять, але ці заяви є логічним продовженням розмов про введення миротворців в Україну. Також це сигнал США і Росії, що Європа готова сама узятися за власний захист.

Наразі найбільш активною виступила Велика Британія. Прем'єр-міністр і міністр оборони заявили: готові розгорнути британські війська в Україні протягом тижня після припинення вогню. А за кілька місяців долучиться й авіація.