Для німецьких військ Литва витратить 1 мільярд євро на інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що про це відомо

За даними видання, до кінця 2027 року до 5 тисяч німецьких військовослужбовців мають бути повністю розміщені в Литві у рамках масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії, особливо на тлі очікуваного зменшення безпекових зобов’язань США у Європі.

Крім того, Берлін зобов'язався відігравати більшу роль в обороні континенту. У четвер, 22 травня, нещодавно обраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус візьмуть участь у церемонії переклички 45-ї танкової бригади в центрі Вільнюса.

За даними Міноборони, зараз у Литві вже перебуває близько 400 німецьких солдатів, і до кінця року їхню кількість планується збільшити до 500. Як повідомив речник німецького оборонного відомства, військовослужбовці вже розпочали тренування на місці, які стануть інтенсивніші у найближчі місяці.

У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві будуть підпорядковані 45-й танковій бригаді, що доведе чисельність підрозділу до 1800 осіб. До літа 2026 року Німеччина прагне мати на місцях майже 2000 солдатів,

– ідеться у статті.

Відповідне розгортання військ є частиною оновленої оборонної стратегії НАТО, ухваленої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ініціатива також стала відповіддю на заклики литовського уряду, який наполягає на посиленні військової присутності союзників у регіоні.

Припускають, що під час церемонії у Вільнюсі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердить зобов’язання Берліна захищати кожен сантиметр території балтійських країн-членів НАТО. Втім, усе залежить й від темпів будівництва житла та військової інфраструктури.

Литва своєю чергою збільшує витрати на оборону до рекордних 5,25% ВВП, щоб модернізувати власну армію та створити умови для повного розміщення німецької бригади. На розвиток інфраструктури для німецьких військ країна планує витратити близько 1 мільярда євро.