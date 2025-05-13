Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Що сказав Вадефуль про Росію та переговори у Стамбулі

Йоганн Вадефуль закликав Росію "сісти за стіл переговорів" у Стамбулі та зауважив, що 15 травня є "важливою датою" для можливого закінчення війни в Україні.

Росія не повинна залишати там (у Стамбулі – 24 Канал) порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі,

– заявив глава МЗС Німеччини.

Водночас Вадефуль застеріг, що якщо Росія не прийме пропозицію Володимира Зеленського про переговори, то у Москви можуть виникнути негативні наслідки.

"У такому випадку будуть також наслідки. Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", – наголосив він.

До слова, раніше німецький міністр закордонних справ зазначив, що його країна запропонує Україні додаткові пакети озброєння, якщо переговори з Росією щодо закінчення війни будуть невдалими. Окрім того, Вадефуль зауважив, що Берлін готовий до посилення санкцій проти Москви.

