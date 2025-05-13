Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Интересно Германия больше не будет комментировать планы по Taurus для Украины

Что сказал Вадефуль о России и переговорах в Стамбуле

Иоганн Вадефуль призвал Россию "сесть за стол переговоров" в Стамбуле и отметил, что 15 мая является "важной датой" для возможного окончания войны в Украине.

Россия не должна оставлять там (в Стамбуле – 24 Канал) пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире,

– заявил глава МИД Германии.

В то же время Вадефуль предостерег, что если Россия не примет предложение Владимира Зеленского о переговорах, то у Москвы могут возникнуть негативные последствия.

"В таком случае будут также последствия. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", – подчеркнул он.

К слову, ранее немецкий министр иностранных дел отметил, что его страна предложит Украине дополнительные пакеты вооружения, если переговоры с Россией об окончании войны будут неудачными. Кроме того, Вадефуль заметил, что Берлин готов к усилению санкций против Москвы.

