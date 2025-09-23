Президентка Молдови попередила жителів, що Росія намагається отримати контроль над країною, впливаючи на парламентські вибори. Зокрема, Москва може перетворити країну на плацдарм для атаки на Одеську область.

Мая Санду, президентка Республіки Молдова, у публічному зверненні 22 вересня попередила, що Росія намагається вплинути на парламентські вибори, які відбудуться 28 вересня розповідає 24 Канал.

Що Мая Санду каже про загрозу?

За словами молдовської лідерки, Росія намагається вплинути на парламентські вибори через підкуп голосів, кампанії дезінформації та насильницькі провокації.

Європейські фонди будуть зупинені, Молдова може стати плацдармом для проникнення в регіон Одеси, а Придністровський регіон буде дестабілізований,

– попереджує вона про небезпеку, якщо Москва отримає контроль над країною.

Мая Санду заявила, що суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє Молдови перебувають під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра, а також за межами країни. Людей щодня отруюють десятками брехливих повідомлень, а сотні осіб отримують гроші, щоб провокувати безлади, насильство та залякувати людей.

Я звертаюся до всіх громадян: не допустімо здачі країни чужим інтересам,

– каже Санду.

За її словами, якщо Росія встановить контроль над Молдовою, наслідки будуть безпосередніми та небезпечними як для самої країни, так і для всього регіону. Молдовська лідерка звинуватила Москву в тому, що вона діє через внутрішніх спільників – "людей, які продають свою країну за гроші" і прагнуть зберегти корумповану систему правосуддя.

Президентка Молдови закликала громадян захистити країну чесним голосом.

Росія намагається отримати контроль над Молдовою: що відомо?