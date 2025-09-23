Россия может использовать Молдову для вторжения в Одесскую область, – Санду предупредила граждан
- Президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия может использовать Молдову для вторжения в Одесскую область и пытается повлиять на парламентские выборы через подкуп голосов и дезинформацию.
- Санду призвала граждан защитить страну честным голосом, отметив, что суверенитет и европейское будущее Молдовы находятся под угрозой.
Президент Молдовы предупредила жителей, что Россия пытается получить контроль над страной, влияя на парламентские выборы. В частности, Москва может превратить страну в плацдарм для атаки на Одесскую область.
Майя Санду, президент Республики Молдова, в публичном обращении 22 сентября предупредила, что Россия пытается повлиять на парламентские выборы, которые состоятся 28 сентября рассказывает 24 Канал.
Читайте также "Украина проиграет, а молдаван отправят воевать": как роспропаганда влияет на выборы в Молдове
Что Майя Санду говорит об угрозе?
По словам молдавского лидера, Россия пытается повлиять на парламентские выборы через подкуп голосов, кампании дезинформации и насильственные провокации.
Европейские фонды будут остановлены, Молдова может стать плацдармом для проникновения в регион Одессы, а Приднестровский регион будет дестабилизирован,
– предупреждает она об опасности, если Москва получит контроль над страной.
Майя Санду заявила, что суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее Молдовы находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Людей ежедневно отравляют десятками лживых сообщений, а сотни лиц получают деньги, чтобы провоцировать беспорядки, насилие и запугивать людей.
Я обращаюсь ко всем гражданам: не допустим сдачи страны чужим интересам,
– говорит Санду.
По ее словам, если Россия установит контроль над Молдовой, последствия будут непосредственными и опасными как для самой страны, так и для всего региона. Молдавский лидер обвинила Москву в том, что она действует через внутренних сообщников – "людей, которые продают свою страну за деньги" и стремятся сохранить коррумпированную систему правосудия.
Президент Молдовы призвала граждан защитить страну честным голосом.
Россия пытается получить контроль над Молдовой: что известно?
К слову, ранее Владимир Зеленский рассказывал о планах России захватить Одессу для выхода к границам с Молдовой и Румынией, подчеркивая важность поддержки европейской Молдовы.
Кроме этого, Майя Санду сообщала, что Москва планировала инвестировать до 100 миллионов евро в подкуп избирателей и информационные кампании против евроинтеграции, включая дезинформацию, митинги, кибератаки и использование блогеров.
По ее словам, такие действия несут прямую угрозу суверенитету страны, общественному спокойствию и будущему Молдовы в Европе.