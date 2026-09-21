Путінська "Єдина Росія" програла вибори на 18 закордонних дільницях

У Росії 18 – 20 вересня проходили вибори до думи. Путінська "Єдина Росія" не змогла посісти перше місце за результатами голосування у багатьох містах, які стали центрами міграції росіян після початку війни з Україною.

Вона програла у Парижі, Вільнюсі, Празі та багатьох інших містах по усьому світу. Про це пише "Агентство".

Як росіяни голосували за кордоном

На частині закордонних дільниць "єдинороси" посіли третє місце, поступившись і "Новим людям", і КПРФ.

"Агентство" проаналізувало дані із 27 закордонних дільниць. На 18 із них "Єдина Росія" набрала менше голосів, ніж одна чи дві інші партії.

Результати виглядають так:

Алмати: "Нові люди" – 53,87%, КПРФ – 24,22%, "Єдина Росія" – 8,94%;

Бангкок: "Нові люди" – 48,8%, КПРФ – 23,11%, "Єдина Росія" – 13,56%;

Барселона: "Нові люди" – 55,44%, КПРФ – 24,26%, "Єдина Росія" – 5,56%;

Варшава: "Нові люди" – 47,72%, КПРФ – 23,59%, "Єдина Росія" – 15,01%;

Відень: "Нові люди" – 47,22%, КПРФ – 19,23%, "Єдина Росія" – 15,67%;

Вільнюс: "Нові люди" – 33,94%, КПРФ – 30,28%, "Єдина Росія" – 17,43%;

Гаага: "Нові люди" – 57,93%, КПРФ – 22,38%, "Єдина Росія" – 6,65%;

Дананг: "Нові люди" – 50,81%, КПРФ – 31,88%, "Єдина Росія" – 3,94%;

Зальцбург: "Нові люди" – 60,79%, КПРФ – 18,35%, "Єдина Росія" – 9,71%;

Любляна: "Нові люди" – 61,47%, КПРФ – 17,75%, "Єдина Росія" – 8,23%;

Париж: "Нові люди" – 42,88%, "Єдина Росія" – 21,59%, КПРФ – 18,68%;

Прага: "Нові люди" – 54,35%, КПРФ – 21,52%, "Єдина Росія" – 7,72%;

Пхукет: "Нові люди" – 44,72%, КПРФ – 29,88%, "Єдина Росія" – 10,25%;

Страсбург: "Нові люди" – 48,83%, КПРФ – 20,74%, "Єдина Росія" – 15,72%;

Тель-Авів: "Нові люди" – 52,32%, "Єдина Росія" - 17,76%, КПРФ - 16,02%;

Хайфа: "Нові люди" – 45,35%, "Єдина Росія" – 18,99%, КПРФ – 16,86%;

Гельсінкі: "Нові люди" – 48,29%, КПРФ – 20,50%, "Єдина Росія" – 14,21%;

Хошимін: "Нові люди" – 38,96%, КПРФ – 33,57%, "Єдина Росія" – 10,96%.

Лише у 9 містах за кордоном "Єдина Росія" посіла перше місце:

Баку: "Єдина Росія" – 34,63%, "Нові люди" – 26,48%, КПРФ – 21,85%;

Бішкек: "Єдина Росія" – 35,96%, "Нові люди" – 25,32%, КПРФ – 23,82%;

Канберра: "Єдина Росія" – 39,18%, "Нові люди" – 19,88%, КПРФ – 16,96%;

Марсель: "Єдина Росія" – 35,59%, "Нові люди" – 27,97%, КПРФ – 15,25%;

Рига: "Єдина Росія" – 37,15%, "Нові люди" – 24,77%, КПРФ – 21,67%;

Сідней: "Єдина Росія" – 31,66%, "Нові люди" – 31,35%, КПРФ – 19,75%;

Софія: "Єдина Росія" – 40,80%, "Нові люди" – 29,29%, КПРФ – 14,42%;

Стамбул: "Єдина Росія" – 36,07%, "Нові люди" – 31,08%, КПРФ – 19,23%;

Ханой: "Єдина Росія" – 34,74%, "Нові люди" – 30,21%, КПРФ – 20,54%.

Загалом станом на 14:00 понеділка, 21 вересня, "Єдина Росія" набирала на закордонних дільницях 39,58% голосів, "Нові люди" – 24,49%, КПРФ – 16,99%.

Власне, навіть натяку на інтригу в остаточних результатах голосування не варто шукати. Після підрахунку понад 90% бюлетенів "Єдина Росія" перемагає із 57,86% голосів.