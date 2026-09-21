ЄС готує санкції через псевдовибори до Держдуми Росії на окупованих територіях України
Європейський Союз засудив проведення Росією виборів до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України за відсутності спостерігачів ОБСЄ. Брюссель має намір ввести санкції проти організаторів голосування.
Як ідеться у заяві верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, голосування 18 – 20 вересня відбулося в умовах придушення інакомислення.
Невизнання результатів та санкційний тиск
Брюссель підтвердив свою "непохитну підтримку" України, а також закликав Росію негайно припинити незаконну війну і погодитися на припинення вогню.
У ЄС наголосили, що ніколи не визнають ані сам факт проведення "голосування" на окупованих територіях, ані його результати. Натомість планують накласти санкції на відповідальних за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у Росії.
Ці так звані "вибори" є черговим кричущим порушенням Росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, а також незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
– мовиться у заяві.
Євросоюз також розкритикував відсутність під час голосування міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, що підкреслює ігнорування Москвою міжнародних зобов'язань. Окремо дипломати засудили зняття з виборів опозиційної партії "Яблоко", яка виступала з антивоєнною позицією.
Вибори до Державної Думи, що відбулися в Росії 18 − 20 вересня, підкреслили тривалу й поглиблену ерозію демократії в Росії, яке відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища. Відсутність рівних умов для всіх кандидатів ще більше посилилася внаслідок незаконної агресивної війни Росії проти України та триваючої незаконної окупації українських територій,
– наголосили в ЄС.
До того ж Кая Каллас заявила, що в Росії залишилася лише "імітація демократії". Вона пропонує вжити заходів й проти тих, хто сприяє проведенню так званих виборів на ТОТ України.