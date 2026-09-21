Как говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, голосование 18 – 20 сентября прошло в условиях подавления инакомыслия.

Непризнание результатов и санкционное давление

Брюссель подтвердил свою "непоколебимую поддержку" Украины, а также призвал Россию немедленно прекратить незаконную войну и согласиться на прекращение огня.

В ЕС подчеркнули, что никогда не признают ни сам факт проведения "голосования" на оккупированных территориях, ни его результаты. Вместо этого планируют ввести санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в России.

Эти так называемые "выборы" являются очередным вопиющим нарушением Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины,

– говорится в заявлении.

Евросоюз также раскритиковал отсутствие во время голосования международных наблюдателей от ОБСЕ, что подчеркивает игнорирование Москвой международных обязательств. Отдельно дипломаты осудили снятие с выборов оппозиционной партии "Яблоко", которая выступала с антивоенной позицией.

Выборы в Государственную Думу, состоявшиеся в России 18 – 20 сентября, подчеркнули длительную и углубляющуюся эрозию демократии в России, происходящую в условиях все более авторитарной политической среды. Отсутствие равных условий для всех кандидатов еще более усугубилось в результате незаконной агрессивной войны России против Украины и продолжающейся незаконной оккупации украинских территорий,

– подчеркнули в ЕС.

Кроме того, Кая Каллас заявила, что в России осталась лишь "имитация демократии". Она предлагает принять меры и против тех, кто содействует проведению так называемых выборов на ВОТ Украины.