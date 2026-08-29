"Це дурість": у Пентагоні відреагували на чутки про наміри Гегсета балотуватися в президенти США

У кулуарах американської політики розгортається інтригуюча боротьба за майбутнє лідерство в країні. Один із ключових урядовців чинної адміністрації прагне вийти на передній план і вступити у виборчу гонку.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела.

Що відомо про політичні амбіції Гегсета?

Міністр оборони США Піт Гегсет протягом останніх кількох місяців у приватних розмовах обговорював можливість балотуватися в президенти. За даними співрозмовників видання, очільник оборонного відомства радився щодо цього кроку зі своєю дружиною, близькими друзями та колегами.

У самому оборонному відомстві чутки про політичні плани свого керівника рішуче спростовують.

Міністр оборони Гегсет не балотується в президенти, і його пріоритет – керівництво Пентагоном. Усі інші припущення – дурість,

– заявив офіційний представник відомства.

Крім того, сам глава Пентагону Піт Гегсет заперечив свою можливу участь у президентських виборах у США у 2028 році. Він зазначив, що повідомлення у медіа – фейки.

Зазначимо, інтерес до політичних амбіцій посадовця суттєво зріс у серпні після його візиту на ярмарок штату Айова, де він проводив агітацію на підтримку республіканця Зака Нанна. Цей штат традиційно відіграє ключову роль у президентській політиці США як один із перших етапів висунення кандидатів.

У разі вступу в перегони Гегсет опиниться в прямій конкуренції з іншими впливовими діячами оточення Дональда Трампа, серед яких віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Проте аналітики зазначають, що йому доведеться долати й суттєві політичні уразливості, зокрема критику за рішення під час міжнародних загострень і минулорічні скандали.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час вечері з журналістами жартома заявив, що нібито планує балотуватися на четвертий президентський термін. Він назвав це своїм "наміром" і додав, що вже тричі перемагав на виборах та збирається зробити це знову.

Водночас американські ЗМІ зазначили, що Трамп говорив у жартівливому тоні, тож його слова не варто сприймати як офіційну заяву про майбутню участь у виборах. Чинний президент США переміг на виборах у 2016 та 2024 роках, тоді як у 2020 році поступився Джо Байдену.