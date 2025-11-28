Режим Орбана впаде: як угорська опозиція готується до історичних виборів в Угорщині

Політична ситуація в Угорщині стрімко наближається до моменту істини – парламентських виборів у 2026 році. Після майже півтора десятиліття правління Віктора Орбана країна входить у новий електоральний цикл, який може радикально змінити її політичний ландшафт. Водночас Будапешт дедалі глибше опиняється в ізоляції від партнерів по ЄС через зближення з Москвою та блокування ключових рішень Брюсселя щодо підтримки України.

На цьому тлі зростає роль опозиційних сил. Серед них – Каталін Чех, колишня депутатка Європарламенту, угорська парламентарка та одна з найпослідовніших угорських політиків, хто виступає проти авторитарних нахилів угорського уряду та відстоює підтримку України, верховенство права та повернення Угорщини до європейського курсу.

Про те, як в Угорщині з'явився шанс на реальні зміни, хто такий Петер Мадяр, чи можливі фальсифікації на виборах і чи варто очікувати змін у політиці Будапешта щодо України – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з Каталін Чех.

Читайте також наше торішнє інтерв'ю Угорщина заслуговує на владу, що не сидить у кишенях Путіна: інтерв'ю з угорською євродепутаткою

Що відомо про коаліцію проти Орбана та Петера Мадяра?

Ви нещодавно заснували нову політичну силу. Чи можна вважати це ознакою того, що плануєте активнішу участь у парламентських виборах – можливо, навіть висуваєте власну кандидатуру?

Я вважаю важливим розуміти, що Угорщина стоїть на порозі змін. Ми бачимо реальну можливість появи нового уряду та побудови країни після Орбана. Але, на мою думку, ці зміни мають включати цінності, які сьогодні не завжди представлені тими партіями, що вже беруть участь у виборах і лідирують у соцопитуваннях. Саме тому я разом зі своїм колегою (Ріхард Барабаш) із "Зелених" створила новий політичний рух під назвою "Гуманісти" (Humanisták).

Ми плануємо брати участь у виборах і просувати питання, які для нас справді важливі – такі як відносини з Україною, підтримка України, глибша інтеграція в ЄС, захист прав жінок і меншин, а також створення нової виборчої системи, яка реально повернула б демократію. Ми плануємо йти на вибори, ми віримо в плюралізм і відкриту публічну дискусію – те, що угорці завжди вважали важливим.



Угорська парламентарка та співзасновниця партії "Гуманісти", Каталін Чех / Фото надане 24 Каналу з особистого архіву політикині

А щодо вашої нової партії – чи ведуться розмови про створення ширшої опозиційної коаліції, можливо навіть із силами, які не завжди поділяють ваші погляди?

Ми пропонуємо виборцям іншу стратегію. Оскільки в Угорщині парламентська боротьба фактично вирішується в індивідуальних округах, ми пропонуємо підтримати там кандидатів партії "Тиса" Петера Мадяра.

А водночас в угорській виборчій системі існує другий тип голосування – партійний, пропорційний. І за цим бюлетенем ми пропонуємо підтримати нашу політичну силу, партію "Гуманісти". Це не ставить під загрозу політичні зміни й не потребує коаліційних домовленостей. Тож ми йдемо на вибори так, щоб підтримати зміни, але водночас зберегти політичний плюралізм.



Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр / Фото AFP

Що можете сказати про Петера Мадяра? Його часто описують як колишнього лояліста Орбана. На вашу думку, що пояснює його зміну позиції й таке раптове зростання популярності?

Я вважаю, що Петер Мадяр – виняткова політична фігура. Йому вдалося продемонструвати, що як колишній партійний лояліст і людина з консервативного табору, він має унікальну здатність працювати з розчарованими правими виборцями, які раніше не бачили альтернативи серед більш прогресивних опозиційних сил. Частина його популярності – це його активність на місцях та сильна кампанія. І я справді думаю, що без нього перспектива змін була б неможливою.

Але, з іншого боку, я вважаю, що ситуація, коли в парламенті будуть представлені лише праві партії – а це зараз цілком реальний сценарій – не сприяє демократії та не підтримує того плюралізму, який, на мою думку, має бути основою добре функціональної держави.

Саме тому ми пропонуємо альтернативу з боку партії "Гуманісти": ми хочемо підтримувати Петера Мадяра, але також хочемо дати голос тим більш прогресивним виборцям, які можуть відчувати, що через його бекграунд, особисті погляди або передвиборчі розрахунки він приділяє недостатньо уваги багатьом важливим питанням.

Хотілося б згадати й про медіасередовище в Угорщині. Популярність Орбана часто пов'язують із його контролем над ключовими медіа. Як опозиція комунікує з виборцями в таких умовах? Ви спираєтесь на традиційне телебачення чи переважно працюєте через соціальні мережі, такі як TikTok?

Медійний простір в Угорщині за останні роки став дуже обмеженим, і це, по суті, зробило можливим розвиток більш ґрунтовної роботи на місцях та кампаній у соцмережах. Ми плануємо активно використовувати соціальні мережі.

Звісно, ми також готові працювати й з традиційними медіа, коли вони відкриті для нас. Але я вважаю, що вести кампанію в такому обмеженому середовищі набагато складніше, ніж у повноцінній демократичній системі, де існує відкритий простір для дискусій і гарантована незалежність медіа.

Угорщина на порозі змін: чому падають рейтинги Орбана і як влада готується до виборів?

Щодо майбутніх виборів в Угорщині – чи можуть вони бути дійсно конкурентними, зважаючи на те, що режим надзвичайного стану продовжено до весни?

Надзвичайний стан діє з 2015 року – і це відверте зловживання владою, спрямоване на те, щоб іще більше обмежити повноваження парламенту та звузити наші демократичні права. На жаль, я вважаю, що він залишатиметься чинним до виборів і стільки, скільки Орбан буде при владі.

Саме тому, на мою думку, зміна влади є справді необхідною – щоб припинити подібні зловживання та відновити повноцінне функціонування демократії.



Каталін Чех під час засідання Національної асамблеї Угорщини / Фото надане 24 Каналу з особистого архіву

Чи очікуєте ви якихось фальсифікацій на виборах – наприклад, підкупу виборців або маніпуляцій з бюлетенями з боку уряду Віктора Орбана?

Я можу очікувати багато чого. Але понад усе я боюся втручання у виборчий процес – не обов'язково в день голосування, а в період, який йому передує. Ми вже бачили, як в Угорщині маніпулюють медіа і наскільки вразливими є персональні дані громадян.

І зараз, коли Росія та адміністрація Трампа мають спільну мету – зберегти цей уряд при владі – я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота приділить увагу тому, щоб викривати будь-які спроби втручання. Адже голос людей має бути почутим – і він має лунати у демократичний та відкритий спосіб.

Останні опитування показують, що підтримка "Фідес" зменшується. На вашу думку, що пояснює падіння популярності Віктора Орбана серед угорців?

Правління Віктора Орбана характеризується відсутністю будь-яких позитивних змін у повсякденному житті угорців. Ми стикаємося з дуже високою інфляцією, зростанням цін на продукти, низькими зарплатами, а системи охорони здоров'я та освіти фактично не працюють. І незалежно від того, наскільки активно він просуває кампанії на основі брехливих наративів чи намагається перекласти наслідки неефективного управління, наприклад, на Україну або на героїв, які захищають Україну та Європу, люди починають бачити реальність, у якій вони живуть.

Я вважаю, що він програє саме через свою внутрішню політику – тому що він не зміг забезпечити людям результат. І це добре. Саме тому, на мою думку, позитивно, що партія Петера Мадяра ставить ці питання у центр своєї політики. Але також, я думаю, ми не повинні забувати про інший, окремий, але не менш важливий спектр проблем, які приніс уряд Орбана – це ерозія демократичних норм та індивідуальних прав.

Саме тому ми в партії "Гуманісти" переконані: якщо ми змінюємо систему, то маємо відновити права тих груп, які їх втратили або залишалися незахищеними протягом останніх п'ятнадцяти років. Мовиться і про реальну боротьбу з насильством щодо жінок, і про рівність для ЛГБТ-людей, і про захист прав дітей. Звичайно, повсякденні соціально-економічні питання є ключовими для будь-якого виборчого циклу. Але якщо ми хочемо побудувати нову країну, зміни мають бути також ціннісними.

Чи можна сказати, що угорське суспільство втомилося від дедалі авторитарнішого стилю правління Орбана?

Думаю, опитування чітко показують, що так і є. Люди втомилися жити від дня до дня, не маючи можливості рухатися вперед, не бачачи жодних реальних і відчутних змін у якості свого життя. Вони втомилися від постійної мови ненависті. Вони втомилися від пропаганди.

І вони втомилися від уряду, який відсунув нас на периферію Європи та водночас топче нашу безпеку й довгострокові економічні інтереси. Я вірю, що люди хочуть змін – і що наступного квітня ми справді маємо шанс їх досягти.

Між Європою та Росією: чи планує угорська опозиція налагоджувати стосунки з Україною?

Що скажете про відкрито демонстровану дружбу Віктора Орбана з Володимиром Путіним. Як сьогодні угорське суспільство сприймає ці стосунки?

Знаєте, я справді шокована тим, що відбувається. Якщо якась нація точно знає, що означає бачити російські танки на вулицях своєї столиці, що означає боротися за свободу і шукати підтримки, не отримуючи її – то це саме ми, угорці, мали б це пам'ятати.

Медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично замилили очі суспільству щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним. На мою думку, йому вдалося вплинути на багатьох угорців, які в інших обставинах ніколи б не погодилися на таку політичну близькість із Росією.

Саме тому я сподіваюся, що зміна уряду принесе зміну й у цій політиці.

Ми маємо позбутися цієї залежності від Путіна. Ми не повинні платити гроші режиму у вигляді коштів за нафту й газ – гроші, які йдуть на руйнування шкіл, насильство проти жінок та вбивства мирних людей. Я вважаю його дружбу з Путіним абсолютно неприйнятною – особливо враховуючи, що угорці в 1950-х мужньо боролися за нашу незалежність від Росії.



Віктор Орбан та Володимир Путін під час особистої зустрічі / Фото EPA

Опозиція, зокрема Петер Мадяр, стверджує, що Угорщина має відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. З огляду на сьогоднішні економічні умови, чи вважаєте ви це реалістичним завданням?

Здається, що такі вимоги невдовзі встановить Європейський Союз. Тож нам доведеться знайти спосіб це реалізувати. Звісно, Угорщина не має виходу до моря, як, скажімо, Швеція чи Португалія, які мають зовсім інші можливості.

Але важливо нагадати, що уряд Віктора Орбана протягом багатьох років не зробив майже нічого для диверсифікації енергопостачання, хоча залежність від Росії давно була очевидним ризиком. Однак у нас є багато варіантів для зміцнення енергетичної незалежності, зокрема через розвиток відновлюваних джерел.

Вітрові електростанції фактично були заборонені до недавнього часу, хоча в цій сфері у нас великий потенціал. Ми також можемо більше покладатися на СПГ у короткостроковій перспективі – через хорватський трубопровід, який досі практично не використовували. І я вважаю, що за конструктивного підходу до переговорів Європейський Союз може бути зацікавлений у фінансовій підтримці тих країн, яким складніше даватиметься цей перехід. Таких, як Угорщина.

Останнім часом з'являється дедалі більше розмов про можливий саміт Трампа з Путіним у Будапешті. Якщо така зустріч справді відбудеться, чи може це підвищити популярність Віктора Орбана всередині країни?

Гадаю, тут важливо розділити дві речі.

Насамперед я вважаю, що мир в Україні має величезне значення. Встановлення справедливого миру – такого, що буде чесним щодо українців, які мужньо захищають свою країну, – є надзвичайно важливим.

Тому якщо саміт у Будапешті й відбудеться, то, на мою думку, в інтересах Угорщини, Європи й усього світу було б не обмежуватися двосторонньою зустріччю Трампа та Путіна, а провести переговори за участі президента Зеленського. І якщо саме Будапешт стане тим місцем, де Путін нарешті погодиться поговорити з президентом Зеленським про умови миру, то нехай буде так.

Якщо вони захочуть зустрітися на Місяці, в Антарктиді чи в будь-якій іншій країні – я тільки вітатиму це. Це якраз той формат, у якому угорський уряд мав би відіграти свою роль. І якщо Орбан справді зробить це, то він виглядатиме як миротворець – як він часто заявляє – а не як підбурювач війни. Тому що без присутності України за столом переговорів неможливо досягти справжнього миру.

Якщо ширше подивитися на угорське суспільство – наскільки ефективною є проорбанівська пропаганда у формуванні сприйняття? Як вона впливає на те, як угорці уявляють Україну та українців на глибшому соціальному рівні?

Ця пропаганда дуже глибоко вкоренилася, і на її посилення витрачаються значні кошти. Тож її вплив, безумовно, є. Однак я також вважаю, що угорці – дуже хороші й гостинні люди.

Якщо згадати, як ми зустрічали біженців після початку повномасштабної війни – я сама була на кордоні й бачила, як східні регіони Угорщини, місцеві громади, гуртувалися, приймали людей у школах і разом готували для них їжу. Саме це і є справжнім обличчям Угорщини. Тому я маю величезну надію на наше суспільство – на зміни й на примирення після виборів.



Угорські волонтери допомагають українським біженцям, 2022 рік / Фото Atlatszo

На вашу думку, яким буде найбільший виклик для угорської опозиції на виборах 2025 – 2026 років?

Гадаю, найбільший виклик – це перетворити нинішні очікування на реальні зміни. Адже багато людей відчувають, що зміни назрівають, і їх потрібно довести до кінця – і це мають бути справжні зміни. Не просто невеликий зсув чи позбавлення влади Орбана – хоча це, безумовно, важливо. Мовиться про використання цього історичного моменту як можливості зробити великий крок уперед у розвитку країни та її європейській інтеграції.

Ці вибори будуть надзвичайно складними. "Фідес" витратить величезні кошти на кампанію, пропаганду і навіть залякування людей. Але я вірю, що воля громадян переможе. Головне – не втратити ще одну можливість повернути країну на правильний шлях.