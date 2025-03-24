Секретний чат у Signal: Гегсет прокоментував скандал про обговорення військових планів у додатку

У понеділок, 24 березня, журналіст Джеффрі Голдберг заявив, що випадково потрапив у секретний чат адміністрації Дональда Трампа в додатку Signal, де обговорювали військові плани. Міністр оборони США Піт Гегсет зрештою прокоментував ситуацію.

Виходячи з літака на об'єднаній базі Перл-Харбор-Гіккам на Гаваях, очільник Пентагону заперечив витік даних. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Гегсет усе заперечує

Головний редактор The Atlantic нібито отримав доступ до групового чату представників адміністрації президента США, де обговорювали деталі майбутнього удару по Ємену 15 березня. Серед 18 учасників, окрім Гегсета, були державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, керівник Національної розвідки Тулсі Габбард тощо.

Ніхто не надсилав військових планів, і це все, що я можу сказати з цього приводу,

– прокоментував інформацію глава Пентагону.

Окрім того, Гегсет розкритикував Голдберга, назвавши його "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом".

Що відповів журналіст

Проте головний редактор The Atlantic продовжує наполягати на своєму та спростовує слова американського міністра оборони.

Голдберг буцімто не розкрив конкретних планів у своїй статті лише тому, що вважав інформацію занадто конфіденційною й технічною. Ба більше, це могло б наразити на небезпеку американських військовослужбовців.

В інтересах громадськості є те, що вони обговорювали військовий план в додатку для обміну повідомленнями й навіть не знали, хто був запрошений до розмови,

– заявив журналіст.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа визнала, що надіслані через неурядовий додаток Signal повідомлення виглядають справжніми. Речник Ради національної безпеки США Браян Г'юз підтвердив, що адміністрація вивчає обставини, за яких Голдберг опинився в чаті.