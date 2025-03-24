Секретный чат в Signal: Гегсет прокомментировал скандал об обсуждении военных планов в приложении

В понедельник, 24 марта, журналист Джеффри Голдберг заявил, что случайно попал в секретный чат администрации Дональда Трампа в приложении Signal, где обсуждали военные планы. Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал ситуацию.

Выходя из самолета на объединенной базе Перл-Харбор-Гиккам на Гавайях, глава Пентагона отрицает утечку данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Хегсет все отрицает

Главный редактор The Atlantic якобы получил доступ к групповому чату представителей администрации президента США, где обсуждали детали будущего удара по Йемену 15 марта. Среди 18 участников, кроме Хегсета, были государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, руководитель Национальной разведки Тулси Габбард и тому подобное.

Никто не присылал военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу,

– прокомментировал информацию глава Пентагона.

Кроме того, Хегсет раскритиковал Голдберга, назвав его "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом".

Что ответил журналист

Однако главный редактор The Atlantic продолжает настаивать на своем и опровергает слова американского министра обороны.

Голдберг якобы не раскрыл конкретных планов в своей статье только потому, что считал информацию слишком конфиденциальной и технической. Более того, это могло бы подвергнуть опасности американских военнослужащих.

В интересах общественности является то, что они обсуждали военный план в приложении для обмена сообщениями и даже не знали, кто был приглашен к разговору,

– заявил журналист.

Напомним, ранее администрация Трампа признала, что присланные через неправительственное приложение Signal сообщения выглядят настоящими. Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что администрация изучает обстоятельства, при которых Голдберг оказался в чате.