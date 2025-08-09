6 серпня відбулася зустріч Стіва Віткоффа і Володимира Путіна у Москві. Очільник Кремля передав Дональду Трампу через американського чиновника свої умови для припинення війни в Україні.

Російський диктатор нібито в обмін на мир вимагає вивід українських військ з території Донецької області і визнання Криму російським. Втім, за інформацією Bild, ця інформація є неправдивою. Насправді, Кремль не відмовився від своєї максималістської вимоги для припинення вогню – повного контролю над 5 українськими регіонами: Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями і Кримом, передає 24 Канал.

Як Віткофф міг надурити Трампа і союзників?

Джерелом дезінформації міг бути саме спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Він неправильно зрозумів деякі заяви росіян і сприйняв їх як поступки Путіна. Зокрема, вимогу Росії про "мирний відступ" українських військ із Херсона та Запоріжжя він сплутав із пропозицією, ніби саме Росія пропонує "мирний відступ" зі згаданих регіонів.

Зверніть увагу!: 8 серпня Дональд Трамп після повернення Віткоффа до США заявив, що в угоді про завершення війни Росії проти України варто очікувати "обмін" територіями.

"Віткофф не знає, про що говорить", – заявив український урядовець в інтерв'ю BILD. Цю оцінку, за інформацією видання, поділяють і німецькі урядовці.

У четвер, 7 серпня, відбулася телефонна конференція між представниками уряду США і європейськими партнерами. Віткофф розповів американським союзникам про переговори з Путіним. Його пояснення видалися європейським партнерам заплутаними. Європейці побачили в ньому перевантажену і недостатньо компетентну людину, особливо коли він говорив про територіальні питання в Україні.

Також, очевидно, була невизначеність щодо подальших дій між Віткоффом і Рубіо. Держсекретар наполягав, що Європу потрібно залучати до подальшого процесу, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.