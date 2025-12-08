Мир Трампа руйнується: Таїланд та Камбоджа відновили бойові дії
- Таїланд завдав авіаударів по прикордонних зонах з Камбоджею, звинувачуючи її у порушенні припинення вогню.
- Тайські військові заявили про загибель одного військовослужбовця та поранення ще чотирьох, звинувачуючи камбоджійські сили у нападі.
Таїланд завдав авіаударів уздовж спірних ділянок кордону з Камбоджею після чергового загострення. Бангкок і Пномпень знову обмінялися звинуваченнями у порушенні припинення вогню.
Перемир'я було досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і Reuters.
Як конфлікт між Таїландом і Камбоджею знову розгорається?
Тайські військові заявили, що під час нових бойових зіткнень у двох районах провінції Убонратчатхані загинув один військовий Таїланду, ще четверо зазнали поранень. За їхніми словами, підрозділи країни потрапили під вогонь камбоджійських сил.
Згідно з даними Bloomberg, тайська сторона стверджує, що камбоджійські війська обстріляли кілька прикордонних позицій із використанням стрілецької зброї, кулеметів, мінометів і артилерії.
У Бангкоку зазначили, що відповіли вогнем і задіяли авіацію, діючи в межах міжнародних норм для захисту свого суверенітету та недопущення ширшої ескалації. За їхньою заявою, авіаудари були спрямовані по низці військових об’єктів Камбоджі.
Міністерство оборони Камбоджі, у свою чергу, заявляє, що Таїланд першим завдав ударів у двох точках після кількох днів провокаційних дій, водночас стверджуючи, що камбоджійські сили не відповідали.
Що відомо про конфлікт?
У липні 2025 року давня прикордонна суперечка між країнами переросла у п’ятиденний конфлікт, який завершився лише після втручання прем’єра Малайзії Анвара Ібрагіма та президента США Дональда Трампа. Перемир’я уклали в липні, а в жовтні в Куала-Лумпурі була підписана розширена мирна угода за участі Трампа.
Під час липневих боїв загинули щонайменше 48 людей, близько 300 тисяч були змушені покинути домівки, а сторони застосовували ракети та важку артилерію.
Однак у листопаді Таїланд оголосив про призупинення виконання угоди після підриву на міні свого військовослужбовця. Зараз, за даними тайських військових, з прикордонних районів евакуюють понад 385 тисяч людей, понад 35 тисяч уже розміщені у тимчасових центрах.
Територіальна суперечка між країнами триває понад сто років і стосується кількох ділянок 817-кілометрового кордону, вперше нанесеного на карту у 1907 році, коли Камбоджа перебувала під колоніальним управлінням Франції.