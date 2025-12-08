Мир Трампа руйнується: Таїланд та Камбоджа відновили бойові дії

Таїланд завдав авіаударів уздовж спірних ділянок кордону з Камбоджею після чергового загострення. Бангкок і Пномпень знову обмінялися звинуваченнями у порушенні припинення вогню.

Перемир'я було досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і Reuters.

Як конфлікт між Таїландом і Камбоджею знову розгорається?

Тайські військові заявили, що під час нових бойових зіткнень у двох районах провінції Убонратчатхані загинув один військовий Таїланду, ще четверо зазнали поранень. За їхніми словами, підрозділи країни потрапили під вогонь камбоджійських сил.

Згідно з даними Bloomberg, тайська сторона стверджує, що камбоджійські війська обстріляли кілька прикордонних позицій із використанням стрілецької зброї, кулеметів, мінометів і артилерії.

У Бангкоку зазначили, що відповіли вогнем і задіяли авіацію, діючи в межах міжнародних норм для захисту свого суверенітету та недопущення ширшої ескалації. За їхньою заявою, авіаудари були спрямовані по низці військових об’єктів Камбоджі.

Міністерство оборони Камбоджі, у свою чергу, заявляє, що Таїланд першим завдав ударів у двох точках після кількох днів провокаційних дій, водночас стверджуючи, що камбоджійські сили не відповідали.

Що відомо про конфлікт?