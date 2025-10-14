Москва посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі. Росія може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують в європейських столицях.

Аналітики також наголошують, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала пауза у бойових діях в Україні, дозволить їй швидко перекинути війська до східного кордону з Альянсом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Путін – у відчаї: конгресмен США пояснив, чого очікувати країнам НАТО від Росії

Коли Росія може атакувати країни НАТО?

У ISW зазначають, що європейські посадовці продовжують фіксувати посилення прихованих та відкритих атак Росії проти країн Європи. Це означає, що Москва перейшла до так званої "Фази нуль" – етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Окрім цього, нещодавно керівник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич заявив, що Росія використовує криптовалюту для підкупу найманців, які влаштовують диверсії в європейських країнах і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами.

За словами Ценкевича, Москва дедалі частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними разових диверсійних або шпигунських місій. Посадовець розповів, що у 2023 році Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало Головне управління Генштабу Росії та фінансувало переважно за криптовалюту.

Ценкевич вважає, що таким чином Кремль намагається мінімізувати власні ризики та використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій. Він також наголосив, що Польща нині перебуває у "стані війни" в кіберпросторі. Зокрема, Варшава звинувачує Росію в організації нещодавньої кібератаки, спрямованої на зупинку водопостачання у Гданську.

Варто зауважити, що президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер 13 жовтня також заявив, що частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації". За його словами, Росія намагається тестувати кордони Європи, підірвати єдність НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства і залякати населення.

Єгер підкреслив, що європейські країни мають готуватися до подальшої ескалації з боку Росії та не можуть виходити з припущення, що Москва не вчинить військовий напад на НАТО до 2029 року.

В Інституті вивчення війни нагадали, що президент України Володимир Зеленський 12 жовтня порівняв нещодавні російські атаки проти Європи з діями російського диктатора Володимира Путіна у 2014 році, коли той використав незаконну анексію Криму для перевірки реакції Заходу.

Зеленський попередив, що Путін готує російське суспільство до ймовірної агресії проти країн Балтії та Польщі. В ISW зазначають, що це може створити серйозну загрозу для Альянсу значно раніше, ніж зараз очікують у більшості європейських столиць.

Ймовірність війни між Росією та НАТО: що варто знати?