Після повернення з Пекіна очільник Кремля Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Підтвердженням цього може бути атака на будівлю Кабінету міністрів 7 вересня.

Варто зауважити, що ця повітряна атака на Київ увійшла до переліку наймасштабніших із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Чому Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю?

У виданні зазначають, що впевненість російського диктатора могла різко зрости після зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, на якій вони обговорювали перспективи співпраці.

Підтвердженням цього стала масштабна повітряна атака на Київ у ніч на 7 вересня. Під час неї було уражено урядову будівлю в Києві. Варто зауважити, що це сталось вперше за понад три роки повномасштабної війни, хоча прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати "центри прийняття рішень" в Україні.

Як пише The Times, Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Диктатор заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм. До того ж на параді Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна.

Окрім цього, за парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні, вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Зазначимо, що цей випадок був першим з часів Холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом.

На відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Однак Пекін підтримав Москву дипломатично та уникає західних санкцій. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Дії Путіна щодо України: коротко про головне