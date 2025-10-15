Війна в Україні ще на три роки, – Сікорський заявив, що Європа має готуватися
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що українці планують воювати з Росією ще три роки, і Європа має бути готовою до можливих російських ударів.
- Сікорський закликав розбудовувати оборонні системи, такі як "стіна дронів", і виступив за надання Україні більшої кількості військової допомоги, включаючи далекобійні ракети Tomahawk.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився про війну в Україні. Він сказав, що українці планують воювати з Росією ще три роки.
Тоді як європейським країнам треба бути готовими до того, що росіяни можуть завдати ударів глибоко в регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що сказав Сікорський про підготовку Європи до війни з Росією?
Під час презентації в Лондоні іранського безпілотника Shahed‑136, збитого в Україні, Радослав Сікорський назвав "безвідповідальним кроком" відмову від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході.
Він закликав "залишатися на курсі" у допомозі Києву та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть Україні далекобійні ракети Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.
На думку глави польського МЗС, для захисту Європи необхідно постачати Україні більше боєприпасів, зенітних засобів та зброї малої й середньої дальності, особливо враховуючи факти літаків і дронів над країнами НАТО. Сікорський зауважив, що поки неясно, чи були безпілотники над Копенгагеном російськими, але підкреслив загрозу.
Росія може, на жаль, завдати удару глибоко в Європі. Ми повинні бути готові протидіяти цьому,
– заявив він.
А також нагадав, що треба розбудовувати спроможності для виявлення та знищення дронів та закликав Європу планувати підтримку України ще протягом трьох років – термінів, на які, за його словами, розраховує і Київ.
Сікорський вважає, що європейські країни повинні переконати російського диктатора Володимира Путіна, що готові дотримуватися цього курсу принаймні протягом цих трьох років.
Чи може Росія напасти на країни НАТО: коротко про головне
В Інституті вивчення війни зазначають, що Росія посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі, що може створити загрозу для НАТО значно раніше, ніж очікують європейські столиці.
Над повітряним простором країн Альянсу часто помічають невідомі дрони, які можуть бути російськими, але підтверджень поки немає. Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що ФСБ Росії може створити заплутані зв'язки між пусковими установками й тими, хто фінансує запуски дронів, для того, щоб було складно простежити зв'язок із країною-агресоркою.
Окрім цього, Світ вважає, що у країнах НАТО, ймовірно, вже десятки років діють непомітні групи, які Росія активізувала саме зараз. Вони можуть проводити операції з невідомими дронами над повітряним простором країн Альянсу.