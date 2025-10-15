Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився про війну в Україні. Він сказав, що українці планують воювати з Росією ще три роки.

Тоді як європейським країнам треба бути готовими до того, що росіяни можуть завдати ударів глибоко в регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказав Сікорський про підготовку Європи до війни з Росією?

Під час презентації в Лондоні іранського безпілотника Shahed‑136, збитого в Україні, Радослав Сікорський назвав "безвідповідальним кроком" відмову від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході.

Він закликав "залишатися на курсі" у допомозі Києву та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть Україні далекобійні ракети Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.

На думку глави польського МЗС, для захисту Європи необхідно постачати Україні більше боєприпасів, зенітних засобів та зброї малої й середньої дальності, особливо враховуючи факти літаків і дронів над країнами НАТО. Сікорський зауважив, що поки неясно, чи були безпілотники над Копенгагеном російськими, але підкреслив загрозу.

Росія може, на жаль, завдати удару глибоко в Європі. Ми повинні бути готові протидіяти цьому,

– заявив він.

А також нагадав, що треба розбудовувати спроможності для виявлення та знищення дронів та закликав Європу планувати підтримку України ще протягом трьох років – термінів, на які, за його словами, розраховує і Київ.

Сікорський вважає, що європейські країни повинні переконати російського диктатора Володимира Путіна, що готові дотримуватися цього курсу принаймні протягом цих трьох років.

