Трамп обіцяє "дуже суворі" наслідки для Росії, якщо Путін не погодиться припинити вогонь, – CNN
- Трамп пригрозив Росії "дуже суворими наслідками" у разі відмови Путіна від припинення вогню в Україні.
- Він зазначив, що ситуація в Україні ставала критичною, але вдалося її заспокоїти, при цьому уникнувши втрат американських солдатів.
- Трамп припустив, що його втручання запобігло потенційній Третій світовій війні та критикував Байдена за відсутність стратегії.
Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими наслідками". Це станеться, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні на зустрічі 15 серпня в Алясці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа, яку цитує CNN.
У якому випадку Трамп введе "обмеження" для Росії?
Будуть наслідки,
– сказав Трамп під час заходу в Центрі Кеннеді у Вашингтоні.
На уточнювальне питання, чи в такому випадку він запровадить проти Росії нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.
"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", – додав голова Білого дому.
Американський президент також заявив, що ситуація в Україні ставала критичною, однак йому вдалося значно її заспокоїти.
Думаю, ви зі мною погодитеся – значно заспокоїв. Але вони як і раніше втрачають тисячі солдатів щотижня, і ми повинні розв'язати цю проблему,
– наголосив він.
Трамп також припустив, що могло б статися, якби він узагалі не втрутився у ситуацію між Україною та Росією.
"Подивіться, ми не втратили жодного солдата. Але це була війна, і якби я не втрутився, могла б початися Третя світова війна, я вам кажу. Байден не мав найменшого уявлення про те, що відбувається", – заявив колишній президент США.