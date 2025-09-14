Рої дронів зі штучним інтелектом можуть радикально змінити сучасне поле бою. Уже зараз кілька компаній розробляють передове програмне забезпечення, яке робить дрони ефективнішими.

Дрони з ШІ координуть атаку між собою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також "Мадяр" розповів про збитий розвідувальний борт "Оріон" та показав відео моменту

Як рої дронів з ШІ можуть трансформувати поле бою?

Перевага роїв дронів полягає у використанні ШІ для координації атак на позиції противника. Виконавчий директор компанії Auterion Лоренц Маєр назвав їх появу "переломним моментом". Зокрема, технологія Nemyx дозволяє об’єднувати окремі дрони в єдину скоординовану систему, сумісну з будь-яким безпілотником через просте оновлення.

Маєр зазначив, що нове програмне забезпечення ще не застосовувалося на полі бою, але до кінця 2025 року Auterion планує поставити Україні 33 000 таких систем для безпілотників зі ШІ в рамках контракту з Пентагоном.

Військові знають, що це перевантажить оборону ворога. Усі говорять про рої, усі побоюються роїв,

– сказав Маєр журналістам.

Ця технологія дозволяє одному оператору керувати одночасно кількома БПЛА, реалізовуючи складні стратегії атак і значно підвищуючи ефективність.

"Уся ідея роїв полягає в тому, що ви множите силу. Ви використовуєте тільки одну людину", – наголосив співзасновник Helsing Гундберт Шерф.

Раніше подібні тактики вже застосовувала Росія, групуючи дешеві безпілотники типу "Шахед" для атак на українські міста.

Новітнє програмне забезпечення робить рої ще небезпечнішими, дозволяючи дронам "вчитися на ходу". В "комунікаційних ретрансляторах", де кілька дронів управляються більшим БПЛА, не було реальної розвідки. Замість цього дрони аналізували величезний архів відеозаписів із безпілотників, які брали участь у бойових діях.

Шерф уточнив, що навіть у складних системах дрони не приймають самостійних рішень: людина завжди зберігає контроль.

Лише українські компанії мають доступ до секретної бази даних бойових безпілотників Universal Military Dataset. Керуючий партнер фонду D3 Евеліна Бучацька зазначила, що цей масив даних був необхідний для розробки систем управління роями.

Як атаки українських дронів залишають росіян без інтернету?