У Польщі планують побудувати постійну військову базу США та назвати її на честь Трампа

У Польщі готуються до створення постійної американської військової бази. Новий оборонний об'єкт планують назвати на честь президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Bloomberg, про такі наміри розповів польський президент Кароль Навроцький на полях Генасамблеї ООН. За його словами, остаточна домовленість між Варшавою та Вашингтоном є "лише питанням часу".

Що відомо про "Форт Трамп"

Польський лідер розраховує, що будівництво вдасться завершити до кінця президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Навроцький сподівається, що очільник Білого дому зможе особисто приїхати на відкриття об'єкта. Наразі урядам обох країн залишається владнати низку адміністративних та фінансових питань.

Мені важко назвати конкретні дати, але я думаю, що це питання точно підтверджене, тому що президент Трамп відомий тим, що тримає своє слово,

– стверджує Навроцький.

Ідею створити постійну базу США у Польщі ще у 2018 році запропонував тодішній президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава значно активізувала переговори щодо цього.

Зараз у країні на ротаційній основі перебувають близько 10 тисяч американських військових. Крім того, Польща готова прийняти частину солдатів США з Німеччини, якщо Вашингтон вирішить скоротити там свою присутність.

Нагадаємо, американський лідер анонсував створення бази та назвав це історичним кроком для відносин двох країн. Також це питання активно обговорюють на рівні міністрів оборони США та Польщі.