Как сообщает Bloomberg, о таких намерениях рассказал польский президент Кароль Навроцкий в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, окончательная договоренность между Варшавой и Вашингтоном – "лишь вопрос времени".

Что известно о "Форте Трамп"

Польский лидер рассчитывает, что строительство удастся завершить до конца президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. Навроцкий надеется, что глава Белого дома сможет лично приехать на открытие объекта. В настоящее время правительствам обеих стран предстоит урегулировать ряд административных и финансовых вопросов.

Мне трудно назвать конкретные даты, но я думаю, что этот вопрос точно подтвержден, потому что президент Трамп известен тем, что держит слово,

– утверждает Навроцкий.

Идею создать постоянную базу США в Польше еще в 2018 году предложил тогдашний президент Анджей Дуда. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Варшава значительно активизировала переговоры по этому вопросу.

Сейчас в стране на ротационной основе находятся около 10 тысяч американских военных. Кроме того, Польша готова принять часть солдат США из Германии, если Вашингтон решит сократить там свое присутствие.

Напомним, американский лидер анонсировал создание базы и назвал это историческим шагом для отношений двух стран. Также этот вопрос активно обсуждается на уровне министров обороны США и Польши.