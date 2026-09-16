Вашингтон не ожидал таких действий со стороны Москвы. Об этом пишет Onet со ссылкой на собственные источники.

Как отреагировали американцы на удар по Украине?

СМИ утверждают, что США были шокированы массированным ударом по Украине на следующий же день после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В Вашингтоне и Варшаве обеспокоены неэффективностью попыток удержать Кремль от дальнейшей эскалации.

По данным источников в польском правительстве, глава американской разведки во время своей поездки призвал Россию воздержаться от попыток нападения на государства-члены НАТО. Также он подчеркнул важность возобновления переговорного процесса.

Однако в последующие дни, 25 и 26 августа, Россия наносила по Украине массированные атаки. Страна-агрессор запустила по украинским городам 162 беспилотника в первую ночь, а на следующую – еще 258 дронов и ракет.

В США эти действия расценили как демонстративный шаг со стороны Путина. Американские чиновники были удивлены и спрашивали у союзников в Центральной Европе, что стремился достичь Кремль этими действиями.

Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство в Варшаве. Полное непонимание намерений Москвы ставит под сомнение политическую эффективность действий США.

Также в Польше обеспокоены противоречивыми заявлениями Дональда Трампа, который то хвалит Украину, то обвиняет ее в росте цен на топливо из-за ударов по российским НПЗ. На этом фоне на следующей неделе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Вашингтоне. По данным СМИ, одним из ключевых вопросов беседы чиновников станет строительство постоянной американской военной базы в Польше.

Отметим, что в воскресенье, 13 сентября, российский реактивный БПЛА атаковал поезд Укрзализныци на станции Ягодин, расположенной вблизи украинско-польской границы. По данным компании, незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по вопросам безопасности нескольких стран Евросоюза и бывшие европейские лидеры, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде, который находился на станции в момент атаки, находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Напомним, во вторник, 15 сентября, Financial Times сообщила, что Владимир Путин отказывается заключать соглашение о прекращении ударов по украинской энергетике до наступления зимы. В Кремле рассчитывают усилить давление на Киев с помощью масштабных атак на критическую инфраструктуру с наступлением холодов.