Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Что известно об энергетическом перемирии?

Москва и Киев действительно возобновили консультации о возможном прекращении огня в энергетическом секторе. Впрочем, собеседники из окружения Кремля подчеркивают, что российское руководство стремится сохранить рычаг влияния в виде зимних обстрелов.

По информации журналистов, в Москве считают разрушение украинской критической инфраструктуры во время морозов эффективным инструментом принуждения к территориальным и политическим уступкам. Именно поэтому российская сторона затягивает принятие каких-либо юридически обязывающих договоренностей до начала отопительного сезона.

Трамп заявил о готовности сторон

Переговоры активизировались после публичных заявлений президента США Дональда Трампа в социальных сетях о якобы достигнутом соглашении между сторонами воздержаться от взаимных атак на энергообъекты. По данным западных СМИ, американский лидер несколько поспешил с этим заявлением, поскольку окончательные условия перемирия еще не были согласованы.

На эти сообщения отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив, что Киев предложил международным партнерам механизм для прекращения атак на гражданскую инфраструктуру. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина ожидает от США четких гарантий соблюдения условий со стороны России, ведь уверенности в готовности Кремля выполнять обещания нет.

Напомним, Зеленский также назвал несколько условий для снижения эскалации. В частности, по его словам, в случае отказа Москвы от ударов по энергетике Украина также не будет отвечать ударами по таким объектам. Среди других условий для снижения уровня эскалации Зеленский назвал полное разблокирование Черного моря для судоходства, продолжение обменов военнопленными и возвращение удерживаемых гражданских лиц, журналистов и депортированных детей.

Также президент заявил о необходимости продвигаться к трехсторонней встрече Украины, России и США.