О решении сторон сообщил Дональд Трамп.

Что известно о согласии сторон не атаковать энергетику?

По словам главы Белого дома, Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия также согласилась придерживаться этого.

Отметим, что буквально недавно Трамп говорил, что просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы сокращают мировые запасы горючего.

Собственно, в своем сообщении о достижении согласия между Киевом и Москвой, президент США также подчеркнул, что рост мировых цен на дизельное топливо, якобы, вызван российско-украинской войной, а не Ираном.

Следует напомнить, что сам Зеленский действительно говорил о готовности прекратить атаки на энергетику в случае, если Россия пойдет на зеркальные шаги. К тому же этот вопрос, вероятно, будут дополнительно обсуждаться лидерами Украины и США 21 – 23 сентября в Нью-Йорке.

При этом накануне на Славянском НПЗ в Краснодарском крае России вспыхнул пожар. На спутниковых снимках виден густой дым, а очаг возгорания расположен у резервуаров. 13 сентября Силы обороны Украины атаковали этот завод. По данным ГУР, в результате удара была повреждена основная установка по переработке нефти и резервуары.