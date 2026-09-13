Снимки были опубликованы на каналах OSINT.

Что известно о последствиях атаки?

После ночной атаки беспилотников на Славянском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировали пожар. Последствия удара удалось увидеть на спутниковых снимках.

На кадрах видно, что значительная часть территории предприятия затянута густым дымом. Очаг пожара расположен в районе резервуарного парка завода.

На Славянском НПЗ вспыхнул пожар / Фото канала Osint

Речь идет о предприятии "Славянск Эко", расположенном в Краснодарском крае России. Это большой независимый нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России.

Предприятие является ключевым активом одноименной компании и имеет заявленную мощность переработки до 5,2 миллиона тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты для внутреннего и международного рынков, причем значительная часть продукции идет на экспорт.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским нефтеперерабатывающим заводам – "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани и "ТАНЕКО" в Нижнекамске. По данным ГУР, операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем совместно с Силами обороны провели атаку на Славянский НПЗ.

В результате удара там были повреждены главная установка по переработке нефти и резервуары для ее хранения. В разведке отметили, что предприятие непосредственно работает на обеспечение российской войны против Украины.

Генштаб также подтвердил поражение НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске, где зафиксировали возгорание одного из резервуаров.