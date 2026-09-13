Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что было атаковано в России?

Согласно обнародованной информации, операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны совместно с Силами обороны провели атаку на нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани.

В результате удара повреждены ключевая установка по переработке нефти и резервуары для ее хранения. По данным разведки, данное предприятие непосредственно работает на обеспечение российской войны против Украины.

Густой дым и зарево от масштабного пожара на российском НПЗ видны за десятки километров. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине,

– подытожили в ГУР.

На данный момент дополнительной информации о последствиях данного удара нет.

Кстати, напомним, что в то же время российский город Нижнекамск, где расположены большие промышленные предприятия, также подвергся атаке беспилотников. Местные жители, в частности, фиксировали прилеты и жаловались на беспокойное утро.