Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Що атакували у Росії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО разом із Силами оборони атакували нафтопереробний завод "Славянськ-ЕКО" у Слов’янську-на-Кубані.

Внаслідок удару пошкоджені ключова установка з переробки нафти та резервуари для її зберігання. За даними розвідки, відповідне підприємство безпосередньо працює на забезпечення російської війни проти України.

Густий дим та заграву від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів. Збройна боротьба триває! Слава Україні,

– резюмували у ГУР.

Наразі додаткової інформації стосовно наслідків відповідного удару немає.

Що сказали у Генштабі?

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вдалось уразити 2 нафтопереробних заводи. Військове командування підтвердило удар по НПЗ "Славянский" у Краснодарському краї.

Зверніть увагу! Славянський нафтопереробний завод (ТОВ "Славянск ЕКО") – одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Потужність переробки становить близько 5,2 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. Завод активно залучений у забезпеченні потреб армії країни-агресорки.

Також українським військовим вдалось уразити НПЗ "Танеко" в Нижньокамську, республіка Татарстан. Зафіксовані займання одного з резервуарів.

До слова, нагадаємо, що водночас російське місто Ниньокамськ, де розташовані великі промислові підприємства, також зазнало атаки безпілотників. Місцеві, зокрема, фіксували прильоти й скаржилися на неспокійний ранок.