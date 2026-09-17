Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Что известно о создании новой базы?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Варшава достигли значительного прогресса в вопросе создания новой базы армии США в Польше. Об этом он сообщил 17 сентября, назвав договоренность важным шагом для американо-польского военного партнерства.

Трамп также поблагодарил президента Польши Кароля Навроцкого за его позицию и отметил, что в случае реализации плана место расположения базы может быть объявлено уже в ближайшее время.

Кстати, в России угрожают "уничтожить Польшу за 3 дня" в случае войны. В свою очередь, в Варшаве привели пример Украины, которая смогла сопротивляться оккупантам.

Напомним, Польша усиливает охрану границы с Украиной из-за рисков, связанных с российскими ударами по приграничной инфраструктуре. У пунктов пропуска "Дорогуск", "Медика" и "Корчева" планируют обустроить дополнительные наблюдательные посты и привлечь военные подразделения.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины заверили, что эти меры не должны повлиять на пересечение границы. По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, все пункты пропуска работают в обычном режиме, а официальных предупреждений от польской стороны о возможном замедлении пропускных операций пока не поступало.