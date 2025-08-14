Дональд Трамп видав нову заяву стосовно війни в Україні. Американський лідер заявив, що Володимир Путін буцімто міг би захопити всю нашу країну, якби він не був президентом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа в Білому домі.

За якої умови, на думку Трампа, Путін уже захопив би Україну?

Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін "хотів би бачити угоду щодо закінчення війни в Україні".

Одразу після цього американський лідер вирішив назвати сценарій, за якого вся наша країна вже нібито могла бути російським диктатором.

Якби я не був президентом, то Путін захопив би всю Україну,

– заявив Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня він планує провести пресконференцію спільно з президентом Росії. Водночас американський лідер вказав, якщо зустріч закінчиться добре, то він "просто проведе власну пресконференцію і поїде до Вашингтона".

Водночас Трамп заявив, що більш важливою буде його друга зустріч з президентом Росії та президентом України Володимиром Зеленський, яка може відбутися після саміту на Алясці. За словами президента США, можливо, на цю зустріч запросять європейських лідерів, а, можливо, й ні.