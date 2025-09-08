У США перейменували Міністерство оборони на Міністерство війни та хочуть надавати допомогу лише за оплату. Ця ініціатива може стикнутися з певними невдоволенням.

Політологиня, американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу розповіла про зміни в Пентагоні. Зокрема, вона пояснила, що ідея Елбриджа Колбі, який обіймає посаду заступника міністра оборони з питань політики, полягає в тому, що за допомогу з боку США країни мають платити.

Як зміни можуть вплинути на Європу?

"Ось він – класичний ізоляціоніст. Країни, які межують із Росією – Латвія, Литва, Естонія, повинні платити, і тоді всіх будемо захищати та всім допомагати: навчати, тренувати та робити все інше", – пояснила Олександра Філіпенко.

Вона додала, що ця ідея може наштовхнутися на заперечення як Держдепартаменту, так і Конгресу. Сам Піт Гегсет, керівник Пентагону та відомий ізоляціоніст, вважає, що США мають займатися передусім внутрішньою політикою.

Коли відбулася операція "Павутина", Гегсет одразу почав наголошувати на необхідності зрозуміти, як це було зроблено, бо подібне може статися і з американськими військовими базами.

З одного боку, він насамперед дбає про свої війська та про те, як це може вплинути на американські збройні сили. Ідея існує, але це не означає, що її буде реалізовано. Наразі обіцяють, що до вересня 2026 року все продовжуватиметься у звичному режимі, а після цього можливі зміни.

Вона припустила, що нині багато уваги приділятимуть лобіюванню з боку країн Балтії, а також пояснюватимуть Дональду Трампу, що їх треба підтримувати.

Мені здається, що ця ідея не буде прийнята повністю. Можуть ввести якусь символічну оплату або оплату з відстрочкою,

– сказала Філіпенко.

Вона пояснила, що США також можуть надати більше можливостей для тренувань на території Литви чи Естонії. Нині ідея звучить так, ніби всі зобов'язання, пов'язані з Європою та країнами першого ешелону, відрізаються, особливо у разі потенційного вторгнення Росії до ЄС і країн НАТО.

Чому хочуть перейменувати Міністерство оборони?

Вона додала, що Піт Гегсет вже кілька разів говорив про те, що Міністерство оборони буде перейменовано на Міністерство війни. Вперше він озвучив це на Fox News приблизно місяць тому, а потім, на останньому засіданні з Дональдом Трампом, звернув увагу на табличку "Міністерство оборони США, Піт Гегсет" і сказав, що скоро буде інша назва.

Важливо! У США вже оновили таблички, а президент США підписав указ про перейменування Міністерства оборони.

Вона додала, що, за інформацією Fox News із посиланням на джерела, у документі зазначено: "Назва "Міністерство війни" посилає сильніший сигнал готовності та рішучості порівняно з Міністерством оборони, яке зосереджується лише на готовності до оборони".

Формально для перейменування Міністерства потрібне схвалення Конгресу, тому наразі зміни не будуть офіційними. Указ дозволив Міністерству оборони та підпорядкованим відомствам використовувати нову назву як додаткову. Паралельно адміністрація Трампа буде добиватися цього в Конгресі. Оскільки там республіканська більшість, можливо, процес пройде швидко.

У Конгресі можуть запитати, скільки коштуватиме ребрендинг. Що стосується урядових даних, документів та юридично обов'язкових договорів – доведеться переробляти контракти з постачальниками. За оцінками американських ЗМІ, це може коштувати близько мільярда доларів,

– сказала політологиня.

Вона додала, що Пентагон у нинішньому вигляді був сформований у 1947 році після об'єднання Військово-морського міністерства, Міністерства сухопутних військ і Міністерства військово-повітряних сил.

До цього сухопутні та військово-повітряні сили були єдиним міністерством і називалися Міністерством війни. Це історична назва, але після 1947 року вирішили відходити від неї на користь більш миролюбного звучання. Назва "Пентагон" стала відомою не лише в США, а й у всьому світі. Міністерство війни, натомість посилає специфічний сигнал.

