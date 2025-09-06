Зокрема, для заміни символіки тисяч установ міністерства у всьому світі. Про це пише Politico з посиланням на джерела через чинних та колишніх чиновників відомства, передає 24 Канал.

Що відомо про зміни?

За даними видання, хоч подробиці указу Дональда Трампа залишаються невідомими, проте, за попередніми оцінками, тепер доведеться змінити символіку понад 700 тисяч об’єктів міністерства у 40 країнах і всіх 50 штатах.

Зазначається, що відповідні зміни радше за все торкнуться як бланків для шести родів військ і десятків агентств, так і серветок з тисненням у їдальнях, вишитих курток для високопосадовців і сувенірів у магазині Пентагону.

Це робиться лише для внутрішньої політичної аудиторії. Це коштуватиме мільйони доларів і водночас абсолютно не вплине на те, як Китай чи Росія оцінюють наші дії. Ще гірше – наші вороги скористаються цим, щоб зобразити США як країну, що прагне війни та загрожує міжнародній стабільності,

– вважає експосадовець відомства.

У виданні припускають, що формальна зміна назви відомства може потребувати затвердження у Конгресі США. Попри це, за словами співрозмовника видання, обізнаного з цим питанням, Білий дім шукає способи уникнути цього.

Що цьому передувало?