В частности, для замены символики тысяч учреждений министерства во всем мире. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники через действующих и бывших чиновников ведомства, передает 24 Канал.
Смотрите также Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России западным дальнобойным оружием, – WSJ
Что известно об изменениях?
По данным издания, хоть подробности указа Дональда Трампа остаются неизвестными, однако, по предварительным оценкам, теперь придется изменить символику более 700 тысяч объектов министерства в 40 странах и всех 50 штатах.
Отмечается, что соответствующие изменения скорее всего коснутся как бланков для шести родов войск и десятков агентств, так и салфеток с тиснением в столовых, вышитых курток для чиновников и сувениров в магазине Пентагона.
Это делается только для внутренней политической аудитории. Это будет стоить миллионы долларов и одновременно абсолютно не повлияет на то, как Китай или Россия оценивают наши действия. Еще хуже – наши враги воспользуются этим, чтобы изобразить США как страну, стремящуюся к войне и угрожающую международной стабильности,
– считает экс-чиновник ведомства.
В издании предполагают, что формальное изменение названия ведомства может потребовать утверждения в Конгрессе США. Несмотря на это, по словам собеседника издания, знакомого с этим вопросом, Белый дом ищет способы избежать этого.
Что этому предшествовало?
Напомним, в конце августа американский президент предложил новое название для Пентагона, мол, оно лучше звучит. Тогда во время пресс-конференции в Белом доме он подчеркнул, что название, вероятно, все же изменят.
Исторически Министерство войны было создано в 1789 году и руководило армией, а Министерство ВМС – флотом и морской пехотой. После Второй мировой президент Гарри Трумэн объединил их в Национальное военное учреждение, которое в 1949-м переименовали в Министерство обороны.
Ранее в сети обнародовали видео, на котором видно, как рабочие убирают с официальных вывесок Пентагона надпись "оборона". Вместо нее будет слово "война". Кроме того, изменили и таблички должностных лиц ведомства.