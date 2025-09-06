Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Министерства войны Пита Гегсета.
Как переименовывали Пентагон?
В сети показали видео, на котором рабочие убирают из официальных вывесок Пентагона надпись "оборона". Вместо нее будет слово "война".
Министерство обороны стало Министерством войны: смотрите видео
Изменили и таблички должностных лиц ведомства. Теперь на дверях кабинета Пита Гегсета красуется надпись "министр войны".
Работники меняют табличку кабинета Гегсета: смотрите видео
Кроме того, адрес Пентагона теперь war.gov, а на главной странице появилась надпись "Министерство войны США". Также Хегсет уже изменил нейминг на всех страницах в соцсетях.
Девизом моего первого пехотного взвода было: "Кто хочет мира – должен готовиться к войне". Министерство войны будет готовым – ежедневно и любым способом –гарантировать нашим гражданам жизнь в мире,
– написал Гегсет на своих странице в Х.
Пит Гегсет – министр войны / фото министра войны США
Что известно о переименовании Министерства обороны США?
5 сентября президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в Министерство войны.
Мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую, все до и между ними. Затем решили стать прогрессивными и переименовали в Министерство обороны. Поэтому возвращаемся к Министерству войны. Думаю, это гораздо более уместное название, особенно учитывая нынешнюю ситуацию в мире,
– заявил он.
Заметим, что Министерство войны было создано в США в 1789 году, однако было ликвидировано после в 1947 году. С 1947 по 1949 годы объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством, а в 1949 получил известное большинству название – Министерство обороны.