Зато американцы хотят иметь с этого еще одну выгоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что хотят получить США?

Издание, ссылаясь на американского чиновника, отмечает, что речь идет о соглашении между Украиной и США на примерно 100 миллиардов долларов.

Зато Штаты хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Отмечается, что американскую сторону в этой дискуссии якобы представляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн.

Эта вероятная сделка является частью более широкого обсуждения по сдерживанию России, обучение украинской армии и сотрудничество в оборонной промышленности.

