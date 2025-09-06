Натомість американці хочуть мати з цього ще одну вигоду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

Що хочуть отримати США?

Видання, посилаючись на американського чиновника, зазначає, що йдеться про угоду між Україною та США на приблизно 100 мільярдів доларів.

Натомість Штати хочуть отримати права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Зазначається, що американську сторону у цій дискусії нібито представляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС Ден Кейн.

Ця ймовірна угода є частиною ширшого обговорення щодо стримування Росії, навчання української армії та співпрацю в оборонній промисловості.

