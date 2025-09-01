Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта страна Евросоюза имеет исключительно сильные традиции ВПК. Она – единственная, где крупнейший частный работодатель принадлежит к оборонной сфере, передает 24 Канал со ссылкой на BGNES.

Смотрите также Тогда убийства прекратятся за считанные дни, – журналист из Ирландии назвал способ остановить Россию

Кто активно помогает Украине с оружием?

По словам президента Еврокомиссии, с начала войны треть европейского оружия, которые использует Украина, поступила из Болгарии. Именно здесь производятся большие объемы боеприпасов и взрывчатки, поддерживающих Украину в ее борьбе за свободу.

Болгария активно вносит вклад в безопасность и оборону как Украины, так и всей Европы.

Ваша промышленность – это источник национальной и европейской гордости, за что я вам благодарна,
– заявила Урсула фон дер Ляйен после двусторонней встречи с болгарским премьером Росеном Желязковым.

Что известно о последних поставках военной помощи Украине?

Обратите внимание! США отказались бесплатно поставлять вооружение Украине. Теперь его для Киева будут закупать страны НАТО. Недавно Владимир Зеленский отметил, что стремится получать ежемесячно 1 миллиард долларов от партнеров для закупки американского оружия.