У Західній Європі спостерігаються негативні тенденції. Це стосується зростання популярності лівої опозиції, розвалами коаліцій, наприклад, у Франції.

Це в ефірі 24 Каналу зауважив політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, проблеми виникають не лише у Східній Європі.

Що відбувається у Західній Європі?

Ярослав Божко пояснив, що зараз спостерігається розвал коаліції у Франції між ліберальними партіями, прихильними до президента Еммануеля Макрона, і соціалістичними силами, які є лівою опозицією. Якщо не вдасться збудувати нову конструкцію, то будуть перевибори, на яких може перемогти праворадикальна націоналістична партія "Національне об'єднання".

У Великій Британії спостерігається ситуація з падінням популярності уряду прем'єр-міністра Кіра Стармера. Зараз там набирають популярності навіть не "Торі", а партія "Reform UK", яка є своєрідним спадкоємцем колишньої партії "UKIP". Це євроскептична права британська опозиція.

Крім того, є проблемна тенденція з політичною силою "Альтернатива для Німеччини". Це фіксують в окремих районах Німеччини.

Треба боятися за Західну Європу. Я не сказав би, що зараз основною проблемною є виключно Східна Європа. Тут уже проблема стосується основних країн Заходу, на жаль. Захід має піти на певне переформатування свого політичного курсу для того, щоб зберегти контроль над цією ситуацією,

– сказав політичний консультант.

Як уникнути політичної кризи?

Голова Центру політичних студій "Доктрина" зазначив, що частково Захід намагається зараз зберігати контроль над політичною ситуацією. Це дискусія про те, що в Європі може бути сформована умовна коаліція між партіями правого центру та поміркованими партіями правих.

Це умовний союз, подібний до дружби між Урсулою фон дер Ляєн та Джорджею Мелоні. Якщо цю модель вдасться реалізувати щодо різних країн, щоб вдалося поставити дискусію про те, що праві партії погоджуються на загальноєвропейські принципи, наприклад, щодо зовнішньої політики з партіями правого центру, тоді, можливо, вдасться уникнути значно більшої політичної кризи,

– припустив він.

На його думку, у нинішніх умовах союз між лівим і правим центром вже не дуже реалістичний. Адже такі коаліції вже руйнувалися у Німеччині, зараз це відбувається у Франції.

Може знадобитись коаліція між респектабельними правими силами і більш опозиційними. Якщо вдасться перетворити, наприклад, французьких консерваторів і націоналістів на те, що зробили з Джорджею Мелоні, то це для нас більш оптимально. Тоді ситуація лишається контрольованою. Якщо ні, далі відкритий сценарій,

– вважає Ярослав Божко.

Тому можливі різні варіанти розвитку подій. Але найбільш бажаним залишається збереження контрольованості становища, наголосив політичний консультант.

