У Болгарії знову горять склади боєприпасів заводу "Емко", – ЗМІ

У Болгарії знову палають об'єкти оборонної промисловості, спровокувавши нічну тривогу та термінову евакуацію. Пожежа на стратегічній території супроводжувалася гучною серією вибухів.

Про це повідомляє телеканал Nova з посиланням на місцеву адміністрацію.

Деталі масштабної пожежі

Уночі 12 вересня у Габровській області Болгарії спалахнули склади боєприпасів військового заводу "Емко". Загалом на території розташовано 11 складських приміщень. Займання виникло в одному з них, після чого вогонь перекинувся на два сусідніх об'єкти, викликавши серію вибухів. На момент початку пожежі всередині споруд робітників не було, а двоє охоронців встигли вчасно залишити небезпечну територію.

Наразі район події оточили правоохоронці, а в регіоні залучили національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації. На місці інциденту працюють екстрені служби, які приборкують вогонь і з'ясовують причини займання. За попередніми даними, загрози для жителів найближчих населених пунктів немає.

Це вже друга подібна надзвичайна подія на об'єктах підприємства за останні тижні. Нагадаємо, що 10 серпня аналогічна пожежа з детонацією сталася на складі боєприпасів компанії поблизу села Белиця, де тоді також обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно сталася пожежа на оборонному заводі в Польщі. Надзвичайна подія на підприємстві оборонної компанії WB Electronics у польській Скаржисько-Каменній була навмисним підпалом і актом саботажу, заявив прем’єр Польщі Дональд Туск.

Завод виробляє системи керування та композитні елементи для безпілотників, зокрема для української та польської армій. На територію підприємства перед пожежею проник невідомий чоловік у балаклаві, що зафіксували камери. Водночас прямих доказів причетності Росії до інциденту наразі немає.