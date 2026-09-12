Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на местную администрацию.

Подробности масштабного пожара

Ночью 12 сентября в Габровской области Болгарии загорелись склады боеприпасов военного завода "ЭМКО". Всего на территории расположено 11 складских помещений. Пожар возник в одном из них, после чего огонь перекинулся на два соседних объекта, вызвав серию взрывов. На момент начала пожара внутри зданий рабочих не было, а двое охранников успели вовремя покинуть опасную территорию.

В настоящее время район происшествия оцеплен правоохранительными органами, а в регионе задействована национальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте происшествия работают экстренные службы, которые тушат огонь и выясняют причины возгорания. По предварительным данным, угрозы для жителей ближайших населенных пунктов нет.

Это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на объектах предприятия за последние недели. Напомним, что 10 августа аналогичный пожар с детонацией произошел на складе боеприпасов компании вблизи села Белица, где тогда также обошлось без пострадавших.

Напомним, недавно произошел пожар на оборонном заводе в Польше. Чрезвычайное происшествие на предприятии оборонной компании WB Electronics в польском Скаржиско-Каменной было преднамеренным поджогом и актом саботажа, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Завод производит системы управления и композитные элементы для беспилотников, в частности для украинской и польской армий. На территорию предприятия перед пожаром проник неизвестный мужчина в балаклаве, что зафиксировали камеры. В то же время прямых доказательств причастности России к инциденту пока нет.