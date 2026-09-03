Об этом сообщает издание Polskie Radio со ссылкой на премьер-министра Польши перед заседанием правительства.

Что известно о пожарах на польских заводах?

Речь идет о площадке оборонного подрядчика WB Electronics и производственно-складском комплексе компании JFG Composites в Люблине, где изготавливают компоненты для авиастроения.

Что касается пожаров на этих двух предприятиях... в случае со Скаржиско-Каменной нет сомнений, что это был умышленный поджог, акт саботажа,

– заявил глава польского правительства.

Что касается инцидента на предприятии в Люблине, глава правительства отметил, что прямых доказательств преступного умысла пока нет. Впрочем, из-за специфики авиационного производства правоохранители не исключают вероятность диверсии и на этом объекте.

В случае с Люблином у нас нет таких доказательств, но, учитывая характер производства, нельзя исключать, что там также произошел умышленный поджог,

– рассказал Дональд Туск.

Польский премьер связал эти события с рисками активизации действий со стороны России, отметив, что предстоят сложные недели и месяцы для безопасности всего региона. В то же время политик подчеркнул, что прямых доказательств причастности Москвы непосредственно к поджогу оборонного завода в Скаржиско-Каменной следствие пока не привело.

Наряду с этим Туск акцентировал внимание на проблеме финансирования подобных преступных операций. По его словам, подавляющее большинство террористических актов и саботажей в регионе оплачивается с помощью цифровых активов.

"Россия использует криптовалюты в качестве основного механизма для финансирования операций такого рода", – подчеркнул премьер-министр Польши.

В этом контексте глава правительства призвал парламент преодолеть вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о регулировании рынка криптовалют. Ожидается, что более жесткий контроль над виртуальными финансами затруднит работу иностранных спецслужб.

Угрозы для оборонного производства

Напомним, в Польше на предприятии WB Electronics, производящем беспилотники для украинской и польской армий, произошел пожар. Камеры зафиксировали неизвестного мужчину в балаклаве, который проник на территорию через забор. Полиция не исключает поджога и в настоящее время устанавливает причины возгорания.

Завод работает в Скаржиско-Каменной с 2022 года и производит системы управления и композитные элементы для беспилотников. В компании заявили, что после завершения следственных действий предприятие должно вернуться к обычному режиму работы.

Пожар на предприятии WB Group произошел на фоне активного расширения сотрудничества компании с Украиной и европейскими производителями вооружения. В июле 2026 года WB Group стала одним из основателей EU-Ukraine Drone Alliance, объединившего 18 производителей беспилотников.