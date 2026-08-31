Пожар произошел в ночь на 31 августа в городе Скаржиско-Каменная. Сигнализация сработала около 00:23, после чего охрана сообщила в полицию, пишет Onet.

Детали инцидента и версии следствия

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину в балаклаве. На территорию предприятия он проник через забор. Неподалеку от завода нашли рюкзак и куртку.

В настоящее время польская полиция осматривает помещения оборонного предприятия, задействовав дрон с тепловизионной камерой для установления точных причин происшествия. Пресс-секретарь полиции Анна Славинская отметила, что правоохранители пока не исключают версию поджога.

Версию поджога пока не исключают,

– сообщила представительница полиции Анна Славинская.

Завод в Скаржиско-Каменной работает с октября 2022 года и производит системы управления и композитные элементы для БПЛА.

Польская компания WB Group является одним из ведущих оборонных концернов Европы, известным разведывательными комплексами FlyEye и барражирующими боеприпасами Warmate.

Представители компании заверили, что после проведения необходимых следственных процедур предприятие вернется к обычному режиму работы.

Отметим, что это не первый подобный случай на европейских оборонных заводах. Ранее в Словакии пытались поджечь завод украинского производителя дронов. Спецслужбам тогда удалось задержать группу диверсантов.