Пожежа сталася в ніч проти 31 серпня у місті Скаржисько-Каменна. Сигналізація спрацювала близько 00:23, після чого охорона повідомила поліцію, пише Onet.

Деталі інциденту та версії слідства

Камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка у балаклаві. На територію підприємства він потрапив через паркан. Неподалік заводу знайшли рюкзак і кофту.

Наразі польська поліція оглядає приміщення оборонного підприємства, залучивши дрон із тепловізійною камерою для встановлення точних причин події. Речниця поліції Анна Славінська зазначила, що правоохоронці наразі не виключають версію підпалу.

Версію підпалу наразі не виключають,

– повідомила представниця поліції Анна Славінська.

Завод у Скаржисько-Каменній працює з жовтня 2022 року і виготовляє системи керування та композитні елементи для БпЛА.

Польська компанія WB Group є одним із провідних оборонних концернів Європи, відомим розвідувальними комплексами FlyEye та баражувальними боєприпасами Warmate.

Представники компанії запевнили, що після проведення необхідних слідчих процедур підприємство повернеться до звичного режиму роботи.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок на європейських оборонних заводах. Раніше у Словаччині хотіли підпалити завод українського виробника дронів. Спецслужбам тоді вдалося затримати групу диверсантів.