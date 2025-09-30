Трамп сьогодні зробить заяву у Білому домі
Президент США Дональд Трамп готується зробити заяву у Білому домі 30 вересня. Тема заяви наразі невідома.
Сьогодні Трамп зустрічається з генералами і адміралами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядок Білого дому.
Що відомо про заяву, яку готує Трамп?
Президент США Дональд Трамп планує зробити заяву у Білому домі о 18:00 за київським часом 30 вересня.
Сьогодні у розпорядку дня президента Сполучених Штатів зустріч з генералами і адміралами на базі морської піхоти у штаті Вірджинія. Її скликав голова Пентагону Піт Гегсет.
Політолог та майор Збройних сил України Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що нова риторика США частково стала результатом дипломатичної роботи України та стійкості її Збройних Сил. У Вашингтоні вже не вірять кремлівським обіцянкам про швидкі перемоги й усвідомлюють, що гучні заяви Кремля були неправдою.
Зеленський назвав позицію Трампа "збалансованою"
Зеленський заявив, що позиція Трампа щодо України збалансована, у нього є глибоке розуміння того, що відбувається на полі бою і, що важливо, воно збігається з реальністю, яку бачить Україна.
Глава держави сказав, що завдання України сьогодні зберегти новий настрій Сполучених Штатів Америки щодо війни, і цей погляд нині збігається з настроєм Європи.