Політолог та майор Збройних сил України Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що вирішальним на фронті є не дипломатія, а кількість і якість зброї. Він наголосив, що Україні потрібно наполягати на постачаннях далекобійних засобів і систем протиповітряної оборони.

Зброя, як головний аргумент

Андрій Ткачук пояснив, що нова риторика США частково стала результатом дипломатичної роботи України та стійкості її Збройних Сил. У Вашингтоні перестали вірити кремлівським обіцянкам про швидкі перемоги й усвідомили, що ці прогнози були неправдою. Він нагадав, що розмови Кремля про захоплення Донбасу, буферних зон чи Сум не справдилися.

Зброя дуже сильно вирішує,

– наголосив він.

За його словами, саме постачання озброєнь визначає перебіг боїв на Куп'янському, Лиманському, Добропільському та інших напрямках. Ткачук підкреслив, що без підтримки партнерів росіяни просунулися б значно більше, тому Україні потрібно постійно вимагати нові пакети допомоги.

Що дають далекобійні удари?

Ткачук зауважив, що дискусія про далекобійну зброю часто змішує тактичний та стратегічний ефекти систем. Він зробив застереження, що окремі платформи виконують передусім інформаційно-психологічну функцію.

Ракети "Tomahawk" – це є радше інформаційно-психологічний вплив на ворога, аніж суттєва зміна,

– пояснив він.

Водночас він підкреслив, що регулярні удари мали реальний ефект. За його словами, щотижня по п'ять – шість ефективних влучань по інфраструктурі, яка забезпечує російську армію, створювали серйозні проблеми для економіки Росії. Ткачук зазначив, що Україні потрібна ширша підтримка далекобійними засобами.

Нові можливості ППО

Ткачук наголосив, що одночасно з набуттям далекобійних спроможностей Україна мала б посилювати протиповітряну оборону. Він відзначив позитивний ефект наявних систем і потребу в додаткових установках напередодні зими.

Якщо ще два "Patriot" ми отримаємо, то вони дуже сильно допоможуть напередодні зими, тому що ворог буде бити по інфраструктурі,

– сказав він.

Він пояснив, що ці системи дозволять краще захищати критичні об'єкти і тилові міста, такі як Краматорськ і Слов'янськ. Ткачук підсумував, що Україні потрібні мобільні вогневі групи, оператори дронів і навчання, щоб забезпечити стійкість оборони у зимовий період.

Зміни у позиції США щодо України та перспективи озброєння