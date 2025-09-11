Американський активіст і блогер Чарлі Кірк свого часу виступав проти фінансової допомоги США для України. Він проводив багато дебатів і дискусій та поширював проросійські наративи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Які тези озвучував Чарлі Кірк?

Прихильник Дональда Трампа, блогер та активіст Чарлі Кірк раніше закликав в інформаційному просторі до припинення надання Україні фінансової допомоги від Сполучених Штатів. Він також критикував діяльність Володимира Зеленського на міжнародній арені.

Кірк говорив, що Україна має скоротити витрати на війну, яку не може виграти. Він закликав покінчити з безладом в країні.

Також блогер говорив, що Зеленський "тримає в заручниках Європу", говорячи, що президент нібито попередив партнерів про те, що "біженці будуть загнані в кут" у випадку відсутності фінансування "його війни".

Зеленський буквально тримає Європу в заручниках, кажучи, що їй потрібно заплатити, або вона зіткнеться зі злочинністю та тероризмом у власних країнах через українських біженців. Зеленський не лідер. Він гангстер,

– говорив Чарлі Кірк.

Тема фінансування України стала частою в дискусіях Кірка. Він говорив, що в Колумбії український президент хотів змусити американську громадськість надати ще 24 мільярди доларів. Блогер зазначав, що 55% американців кажуть, що Конгрес США не повинен дозволяти більше фінансування, а 51% вважають, що США вже зробили достатньо.

Критикував Чарлі Кірк й український контрнаступ. Він говорив, що відповідь Сил оборони на дії ворога була "найгіршою таємницею в усьому світі", адже його всі транслювали та створився ажіотаж. Так, за його словами, дуже малоймовірно, що Україна досягне будь-яких помітних успіхів на фронті, адже нібито "нездатна прорвати навіть першу з багатьох російських оборонних ліній".

"Коли ви надсилаєте 150 мільярдів доларів в Україну, не дивуйтеся, коли ваша країна горить, а вашим лідерам байдуже", – заявляв Кірк.

Блогер також зазначав, що Європа несвідомо сприяла розвитку БРІКС. Так, за його словами, після початку війни в Україні країни Заходу намагалися заблокувати приєднання нових членів до БРІКС. Однак багато держав буцімто відмовилися від ізоляції Росії, а до БРІКС лише прискорився

Чарлі Кірк у своїх випусках говорив, що Крим неможливо повернути до України, адже він "завжди був частиною Росії".

Кримський півострів – це край – він межує з Чорним морем, і Крим переважно російський етнічно. Ніхто серйозно не заперечує, що Крим хоче бути в Росії. Наприклад, звідси російське вино. Саме там була і знаходиться штаб-квартира російського військово-морського флоту. Наполегливість боротьби за Крим – це те, що робить цю війну, чесно кажучи, нерозв'язною,

– зазначав Кірк.

До того ж активіст говорив, що Володимир Зеленський нібито не робить кроки для завершення війни в Україні.

"Трамп знає правду про Зеленського. Він – маріонетка ЦРУ, яка відправила свій народ на безглузду бійню", – писав у соцмережах Кірк.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка?