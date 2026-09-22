"У вузькому колі": Зеленський і директор ЦРУ Реткліфф таємно зустрілися в аеропорту Ірландії

Президент України Володимир Зеленський та очільник американської розвідки Джон Реткліфф провели закриті переговори на території ірландського аеропорту Шеннон. Політики поспілкувалися віч-на-віч, поки їхні літаки проходили дозаправку перед подальшими рейсами.

Про приватну бесіду Володимира Зеленського та Джона Реткліффа у вузькому колі повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на власне обізнане джерело.

Що відомо про переговори?

Наразі офіційні представники Києва та Вашингтона не розкривають жодних деталей щодо змісту цієї розмови. Відомо лише, що діалог стосувався найвищого рівня воєнної та безпекової політики України на тлі поточних викликів.

Водночас західні журналісти з видання Reuters уточнили, що ця неанонсована зустріч відбулася ще у понеділок, 21 вересня. Обидва співрозмовники медіа побажали зберегти анонімність через високу чутливість обговорюваних тем.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, після зупинки в Ірландії українська делегація вирушила до США для участі в Генасамблеї ООН.

Там Володимир Зеленський вже провів низку зустрічей із сенаторами, конгресменами та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Усе нормально. Зустрічалися вже із сенаторами. Дуже вдячний їм за голосування за законопроєкт,

– зазначав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на полях Генасамблеї також заплановані переговори з Дональдом Трампом.

За даними джерел, на цій зустрічі будуть присутні спецпредставники американського політика, зокрема Стів Віткофф та Марко Рубіо.