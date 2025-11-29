Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про своє звільнення, – The Economist

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опинився в центрі корупційного скандалу, пов’язаного з Енергоатомом, на тлі посиленого дипломатичного тиску на Україну. Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти", і, за словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про своє звільнення.

Єрмак заперечує будь-які правопорушення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Як Єрмак відреагував на своє звільнення?

Попри проведені у п’ятницю обшуки, нібито пов’язані зі справою Міндічгейту, керівник Офісу Президента не фігурував як підозрюваний. Він заперечує будь-які порушення закону. Проте його значний політичний статус зробив його легкою ціллю для тих, хто прагнув йому нашкодити.

Деякі повідомлення також вказують на те, що Єрмак відігравав ключову роль у суперечливих рішеннях щодо скорочення незалежності антикорупційних органів у липні, що, ймовірно, мало на меті зупинити розслідування навколо Енергоатому. Під час акцій протесту, які змусили уряд швидко відмовитися від цих рішень, прізвище Єрмака з’являлося на плакатах.

Журнал зазначає, що минулого тижня група високопоставлених чиновників і депутатів вимагала від президента звільнити Єрмака, проте Зеленський, радячись із найближчим оточенням, спершу проігнорував цю критику. 22 листопада Єрмак був призначений головним переговірником на ключовому етапі мирного процесу, коли Україна отримала американський мирний план.

The Economist також нагадує, що Єрмак, колишній кінопродюсер, познайомився із Зеленським у шоубізнесі й у 2020 році змінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента, що стало початком його політичного злету. Його популярність зросла після організації великого обміну полоненими з Росією. Незабаром його почали називати "віцепрезидентом", "тіньовим прем’єр-міністром" і обговорювати "майже містичний" вплив на президента.

"(Єрмак, – 24 Канал) знайшов спосіб призначити на ключові посади лояльних людей, які підпорядковувалися йому безпосередньо. Ті, хто чинив опір цій ієрархії, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главою військової розвідки Кирилом Будановим, стикнулися з проблемами. "У нього є унікальна здатність об'єднувати людей – проти себе", – сказав один високопосадовець. Манери Єрмака також зробили його вкрай непопулярним серед деяких союзників України у Вашингтоні, що завдавало шкоди країні в критичні моменти переговорів", – ідеться в матеріалі.

Прихильники Єрмака наголошують, що він став "жертвою непопулярних рішень, ухвалених президентом".

Зеленський наділив його величезними повноваженнями у сфері безпеки та економічної політики, а також у переговорах, але інсайдери стверджують, що останнє слово завжди залишалося за президентом. Деякі стверджували, що він тримав Єрмака на посаді як можливу жертву в разі потреби,

– пише The Economist.

Видання зазначає, що його звільнення поставить під сумнів позиції президента, адже вплив Єрмака багато в чому походив з авторитету Зеленського, який останнім часом похитнувся через корупційний скандал і зростаючу невизначеність у напрямку країни.

Журнал прогнозує, що наступник Єрмака навряд чи матиме такий самий рівень впливу, що може послабити політичну машину президента. Серед можливих кандидатів на пост глави ОП називають колишню посолку в США Оксану Маркарову, фаворитом же вважають віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.

The Economist додає, що США навряд чи припинять мирний процес через внутрішньополітичний скандал в Україні, хоча невідомо, чи продовжаться консультації в Маямі. Водночас російський диктатор Путін "насолоджується українськими труднощами, роблячи неоднозначні заяви про можливість мирної угоди".

Аналітик Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що, на його думку, Зеленському слід визнати, що в Україні передбачена парламентсько-президентська республіка й ОПУ має виконувати дещо інші завдання. Він наголосив, що спроба призначити на це місце чинну прем'єрку Юлію Свириденко буде провальною, бо вона людина Єрмака.

Як сталося звільнення Андрія Єрмака?