Журналісти навели дані, що Білий дім розглядає можливість запросити Володимира Зеленського на Аляску, де відбудеться зустріч Трампа і Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що відомо про можливий приїзд Зеленського на Аляску?

Як повідомили журналісти, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент Дональд Трамп має зустрітися з Володимиром Путіним. Про це медійникам розповіли "високопосадовець США та три особи, поінформовані про внутрішні обговорення".

Джерела NBC News інформують, що це питання обговорюється.

"Високопоставлений американський чиновник і люди, поінформовані про переговори, сказали, що візит не був остаточно узгоджений, і що незрозуміло, чи буде зрештою Зеленський на Алясці для зустрічей", – додали вони.

Втім, там вважають, що це "абсолютно" можливо та "всі дуже сподіваються, що це станеться".

Українська сторона не коментувала це. А от у Білому домі відповіли.

"Президент Трамп залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін", – сказали там.