Журналисты привели данные, что Белый дом рассматривает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, где состоится встреча Трампа и Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Не дадим вторую попытку разделения Украины, потому что где вторая, там и третья, – Зеленский о посягательствах Путина

Что известно о возможном приезде Зеленского на Аляску?

Как сообщили журналисты, Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе президент Дональд Трамп должен встретиться с Владимиром Путиным. Об этом медийщикам рассказали "высокопоставленный чиновник США и три человека, информированные о внутренних обсуждениях".

Источники NBC News информируют, что этот вопрос обсуждается.

"Высокопоставленный американский чиновник и люди, информированные о переговорах, сказали, что визит не был окончательно согласован, и непонятно, будет ли в конце концов Зеленский на Аляске для встреч", – добавили они.

Впрочем, там считают, что это "абсолютно" возможно и "все очень надеются, что это произойдет".

Украинская сторона не комментировала это. А вот в Белом доме ответили.

"Президент Трамп остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил Путин", – сказали там.